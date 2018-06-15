Захарова: более двух миллионов футбольных фанатов приехали на ЧМ в Россию

Два миллиона болельщиков приехали в Россию на чемпионат мира по футболу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в пятницу директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Более двух миллионов болельщиков приехало на этот праздник спорта", - сказала она.

14 июня состоялось торжественное открытие чемпионата на стадионе "Лужники". Затем прошел первый матч турнира, в ходе которого сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.