Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июнь

Астрономы впервые увидели то, как черная дыра начала разрывать звезду


Астрофизики впервые полностью проследили за тем, как черная дыра разрывает на части звезду, "пережевывает" ее останки и "выплевывает" их в космос. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, фотографии и выводы ученых были опубликованы в журнале Science.

"Нам раньше никогда не удавалось увидеть то, как формируется этот выброс. Большую часть времени сверхмассивные черные дыры никого не разрывают и остаются практически невидимыми для нас. Фактически у нас появился уникальный шанс понять, что происходит в окрестностях черной дыры во время подобных "разрывов", — заявил Мигель Перез-Торрес (Miguel Perez-Torres), астрофизик из Астрофизического института Андалусии в Гранаде (Испания).

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации