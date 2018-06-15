Геворга Костаняна на посту представителя Армении в ЕСПЧ сменит Артак Асатрян

Отныне представителя Армении в ЕСПЧ будет назначать и увольнять премьер-министр Армении, по представительству министра юстиции страны. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании првительства Армении 15-го июня.

В решении указано, что на этом посту может быть назначен гражданин Армении, владеющим законодательством Армении по правам человека, международными правовыми актами, английским или французским языком.

Министр юстиции Армении Артак Зейналян сообщил, что Геворга Костаняна на посту представителя Армении в ЕСПЧ сменит замминистра юстиции Артак Асатрян.

Как сообщалось ранее, депутат от фракции Республиканской партии Армении Геворг Костанян подал в отставку с поста представителя Армении в Европейском суде по правам человека. В беседе с «Арменпресс» он подчеркнул, что заявление об отставке он подал еще 3 дня назад.

Депутат от фракции Республиканской партии Армении Геворг Костанян напомнил, что представительство Армении в ЕСПЧ было основано в 2004 г, и с тех пор Костанян был представителем правительства Армении в ЕСПЧ. По оценке Геворга Костаняна, за прошедший период общими усилиями проделана колоссальная работа в сфере защиты прав человека в целом и в направлении широкого применения Европейской Конвенции по правам человека в частности.

В 2002-2017 гг ЕСПЧ рассмотрел 3.416 производств в отношении Армении. 1.518 ЕСПЧ счел неприемлемыми либо изъял из списка дел. По положению на 14 июня 2018 г в отношении Армении принято 93 приговора по 88 производствам. По 4 производствам ЕСПЧ принял по 2 решения. По 1 производству решение палаты было пересмотрено Большой палатой. По 84 производствам ЕСПЧ зафиксировал нарушения, по 4 не нашел существенных нарушений. Было представлено требование о возмещении 23 млн евро, из них удовлетворены требования на сумму 1.158.290 евро, или 5% общего требования. «В апреле-мае 2018 г после событий в Армении и смены правительства естественным образом могли поменяться позиции Армении в ЕСПЧ. В этих условиях я считаю нецелесообразным свое дальнейшее присутствие в ЕСПЧ. Считаю, что новые власти должны иметь возможность свободно представлять свою позицию по расследуемым ЕСПЧ делам и не быть скованными представленной ранее позицией», - заявил Геворг Костанян.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.