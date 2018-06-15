Состоялось первое заседание по координации мероприятий к 100-летию армянского парламента
15 июня состоялось первое заседание рабочей группы по координации мероприятий к 100-летию со дня основания армянского парламента – под председательством вице-спикера НС Э. Шармазанова. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.Обсуждены вопросы организации и проведения намеченных мероприятий, предстоящие программы и план действий.
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