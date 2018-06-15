Редкое издание альбома под названием "Птицы Америки" продано в четверг за $9,65 млн в Нью-Йорке на торгах, организованных аукционным домом Sotheby's. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на его официальном сайте.

Имя покупателя не раскрывается. Оценочная стоимость альбома с красочными иллюстрациями более тысячи птиц в натуральную величину, выполненными художником-анималистом Джоном Джеймсом Одюбоном, составляла $8-12 млн. Этот научный труд по орнитологии был издан по частям в период с 1827 года по 1838 год.

Альбом "Птицы Америки" входит в число самых дорогих и редких книг, которые выставляют на аукционы в США.