Сотня авианаводчиков военной базы ЮВО в Армении приступила к подготовке в горах

Военнослужащие, назначенные на должности штатных и внештатных авиационных наводчиков российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к тактико-специальным занятиям на высокогорном полигоне «Алагяз» с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в условиях жаркого климата.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, накануне офицеры изучили тактико-технические характеристики истребительной, армейской и беспилотной авиации, стоящей на вооружении военной базы, особенности применения авиационной техники для поддержки сухопутной составляющей и соблюдение требований безопасности.

На практических занятиях военнослужащие совершенствуют навыки наведения истребителей МиГ-29, вертолетов Ми-8МТШ, Ми-24П и беспилотных летательных аппаратов на различные цели с указанием курса по ориентирам и координатам, на больших и малых высотах и скоростях, в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью.

В ходе проведения тактико-специальных занятий с применением разведывательно-ударных (огневых) контуров офицеры будут наводить воздушные судна поодиночке, парами и звеньями на наземные цели условного противника, с использованием БЛА с целью корректировки точных маршрутов наведения.

На занятиях по подготовке авиа-наводчиков ЮВО в Закавказье принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц военной и авиационной техники.