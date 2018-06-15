Изменена мера пресечения в отношении Самвела Бабаяна: он вышел на свободу

Кассационный суд Армении опубликовал решение по обжалованию, представленному защитой, и освободил бывшего главнокомандующего Армии обороны Карабаха, героя Арцаха Самвела Бабаяна, отправив дело на дорасследование.

Как передает «Арменпресс», Кассационный суд изменил меру пресечения Бабаяну с учетом личных поручительств, представленных 11 депутатами парламента Армении. Освобожден также проходящий по этому делу Санасар Габриэлян.

Напомним, что экс-министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян был признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет. Самвел Бабаян был признан виновным по части 2 статьи 38-235 (соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозки или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и части 1 статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Армении и был приговорен к 6 годам лишения свободы. Он и еще двое граждан были задержаны по подозрению в контрабанде ЗРК «Игла». Согласно пресс-центру Службы национальной безопасности Армении, в рамках следствия получены данные о том, что лица, приобретшие и доставившие части ЗРК в Армению, действовали по заказу и предварительному сговору с Самвелом Бабаяном. Позже следствие отказалось от обвинения в контрабанде, при этом Бабаяну добавлено обвинение в отмывании денег.