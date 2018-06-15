В Индии заявили о приближении экологической катастрофы из-за нехватки воды

Индия столкнулась с тяжелейшим за всю свою историю водным кризисом, который ежегодно уносит жизни порядка 200 тысяч граждан страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе Национального института трансформации Индии (NITI).

Как утверждают авторы доклада, на сегодняшний день около половины населения страны (около 600 миллионов из 1,3 миллиарда) сталкиваются с проблемой нехватки воды, а уже к 2030 году спрос на нее вдвое превысит доступные в стране водные ресурсы.

"Острая нехватка воды для сотен миллионов индийцев может привести к снижению ВВП страны на 6%", — отмечается в исследовании, выдержки из которого приводит газета Business Standard.

В докладе указано, что 21 крупнейший мегаполис Индии исчерпает свои запасы подземных вод уже к 2020 году, что затронет жизни порядка 100 миллионов человек. Ссылаясь на данные независимых агентств, авторы доклада также пишут, что 70% водных ресурсов Индии загрязнены, что ставит ее индекс качества воды на 120-е место из 122.

ФОТО: AFP 2018 / Himanshu Sharma