Роскошный столовый сервиз Макронов возмутил французов

Многие французы открыто выражают свое возмущение по поводу того, что президент страны Эммануэль Макрон и его жена Брижитт купили для официальных ужинов и банкетов в Елисейском дворце чрезвычайно дорогой столовый сервиз - несмотря на то что администрация президента регулярно жалуется на размеры государственных расходов на социальную помощь, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Сервиз, состоящий из 1200 предметов, был выбран лично первой леди Брижитт Макрон и обошелся - по официальной версии Елисейского дворца - в 50 тысяч евро.

Впрочем, французский сатирический журнал Le Canard Enchaîné отмечает, что истинная цена сервиза почти в 10 раз больше и приближается к 500 тысячам евро.

Одновременно с этим в интернете появилась видеозапись, на которой Макрон жалуется, что на социальные программы уходит "немерено бабла" ("un pognon de dingue").

Видеозапись опубликовала в "Твиттере" пресс-секретарь президента - и та сразу же разошлась по соцсетям: многие обвиняют Макрона в том, что он с презрением относится к бедным.