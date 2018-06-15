Решением правительства Армении, Агван Овсепян освобожден с поста председателя Следственного комитета Армении.

Как передает «Арменпресс», проект решения представил вице-премьер Армении Арарат Мирзоян.

Как сообщалось ранее, 11-го июня председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян провел встречу с сотрудниками СК РА, поблагодарив за совместную работу, работу в направлении становления независимого следственного органа. Агван Овсепян сообщил служащим СК о своем решении подать в отставку и призвал их и впредь исполнять свои полномочия с той же преданностью и ответственностью – во благо нашей страны, справедливости и правосудия.

«Я решил сегодня подать в отставку. Хотел сообщить об этом всем вам. Хочу поблагодарить всех тех, с кем я на протяжении 45 лет работал в правовой системе. Хочу поблагодарить вас: мы вместе прошли 4-летний путь», – сказал Агван Овсепян.

«Самое важное – мы создали, основали сегодня уже состоявшийся Следственный комитет Армении – наше общее детище. Желаю новому руководству Следственного комитета Армении успехов, трудовой доблести и умения. За каждым положительным шагом буду следить с любовью и добросердечием»,- сказал он.

По его словам, за эти годы удалось обеспечить независимость следственного дела от судов, прокуроров, органов местного самоуправления, правительства, законодательной власти, и, что не менее важно, удалось обеспечить внутреннюю независимость следственных органов.

Агван Овсепян родился 7 января 1953г. в Ереване.

1969-1974 - окончил юридический факультет Ереванского государственного университета.

1974-1978 - следователь в прокуратуре Сегежского района Карельской АССР.

1978-1986 - работал старшим следователем, помощником прокурора, затем начальником следственного отдела в прокуратуре НКАО.

1986-1989 - следователь в прокуратуре Артикского района.

1989-1998 - следователь по особо важным делам при при генеральном прокуроре Армении.

1991-1995 - был депутатом Верховного совета Армянской ССР.

С апреля 1998 - начальник следственной части генеральной прокуроры Армении.

1998-1999 - генеральный прокурор Армении.

1999-2004 - являлся заместителем генерального прокурора Армении. Член совета правосудия Армении.

Указом президента от 17 марта 2004 года вновь назначен генеральным прокурором Армениии.

В 1999 - указом президента Армении присужден классный чин государственного советника юстиции. В 2003 - почётное звание "Заслуженного юриста РА".

Труды

1999 - защитил диссертацию, посвященную проблемам прокурорского надзора, и получил ученую степень кандидата юридических наук.

2005 - за защиту диссертации на тему «прокурорская деятельность и проблемы борьбы с хулиганством» ему присуждена научная степень доктора юридических наук. Автор множества монографий, научных трудов и статей.

Достижения

государственный советник юстиции третьего класса (1999)

заслуженный юрист РА (2003)

медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени (2006)

Является членом ряда международных научных учреждений и академий

Удостоен также множества других государственных, правительственных, международных и ведомственных наград.