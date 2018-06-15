Совмещая старое и новое: возможности бизнес-центра «Камар» Save

Строить многофункциональные здания с элитным декором, и при этом не искажать облик города. Сохранять его исторические ценности в быстро меняющемся 21-ом веке возможно, что на практике доказали застройщики и архитекторы бизнес-центра «Камар» (архитекторы Рубен и Микаель Асратяны), расположенного в центре Еревана, на площади Шаумяна на пересечении улиц Вазгена Саркисяна и Мовсеса Хоренаци.

Задействованные в этом проекте специалисты и инвесторы наглядно показали, как надо интегрировать современную архитектуру в историческую среду: строить новое, уверены они, но при этом не разрушать старое не только возможно, но и необходимо, чтобы память об истории родного города сохранилась на многие века. Ведь недаром Ереван называют молодой древней столицей Армении, где уживаются исторические памятники и постройки, отвечающие всем требованиям современности, пусть иногда создающие довольно спорные контрасты.

Как передает «Арменпресс», директор бизнес-центра Арташес Казахецян отметил в беседе с журналистами в ходе пресс-тура по бизнес-центру «Камар», что здание делового комплекса построено с использованием новейших строительно-инженерных технологий. Комплекс объединяет три здания разных исторических периодов: царский, советский, современный. Раньше на месте бизнес-центра «Камар» находился известный в свое время Эриванский филиал коммерческого банка Тифлиса (1910 год, архитектор Микаель Оганджанян, тифлисский армянин). В этом здании в течение одного столетия действовали знаменитые банковские структуры, а также Сельскохозяйственный банк (1926 год, архитектор Николай Буниатян, автор идеи Александр Тамаян). Фасады данных зданий восстановлены и использованы в конструкции нового сооружения. Вход в здание представляет собой внушительную арку со скульптурным изображением медного дерева (авторы Рубен Асратян и Давид Ереванци).

«Мы изучили все данные находящихся на данной территории строений, имеющих историческое значение и их фактическое состояние. Тем самым комплекс созвучен архитектурному духу территории и при этом спроектирован по международным инновационным стандартам», - отметил Арташес Казахецян.

В комплексе действует музей, нацеленный на сохранение исторического наследия города, где представлены уникальные фотографии из архива Еревана и Тбилиси. Примечательно, что благодаря архивным документам выяснилось, что архитектором здания Эриванского филиала коммерческого банка Тифлиса является не Борис Меграбян, а Микаэл Оганджанян.

Спроектированный по международным инновационным стандартам деловой комплекс является первым проектом «зеленого» бизнес-центра в Армении. После завершения строительства комплекс получил сертификат одной из ведущих систем экологической оценки зданий в мире – BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), созданной британской компанией BRE Global в 1990 году.

Тем самым, деловой комплекс класса «А» выделяется не только синтезом исторического прошлого и новейших архитектурных решений, но и «зелёными» технологиями. Здание соответствует всем международным стандартам энергосбережения и экологического строительства, оснащено высокотехнологичными системами вентиляции и управления температурой, а также энергосберегающими системами, позволяющими сократить расходы до 35%. Здание имеет создающую микроклимат естественную зеленую стену, признанную в Европе самой высокой. «Группа компаний «Америя» руководствуется принципом инвестировать не только с целью получения прибыли, но для содействия инновационным проектам, находящимся на один шаг впереди современных реалий»,- отметил Арташес Казахецян.

Общая площадь «Камара» составляет 23 тыс кв.м, из коих большая часть уже арендована: здесь размешены головной офис «Америабанка», филиал банка «Камар», офис Зангезурского медно-молибденового комбината, нескольких компаний , Азиатского банка развития, а также ресторан азиатской кухни «Гастрополис». Вскоре сюда же переселится посольство Великобритании в Армении. Здание состоит из 9 наземных этажей, оснащено 7 скоростными пассажирскими лифтами. В центре действует и двухэтажная подземная автостоянка на 100 мест (первый центр, где есть станция заправки электромобилей).

Церемония закладки первого камня под здание «Камар» состоялась 6 ноября 2014 года. В фундаменте здания была заложена капсула с посланием потомкам: «Сохраняя старое, создадим новое». В строительство здания инвестировано порядка $37 млн, из коих $9 млн – это кредитные средства от Международной финансовой корпорации (IFC), а также $9 млн - от Немецкого агентства экономического сотрудничества (DEG), остальные средства вложены ЗАО «Property Development Company».