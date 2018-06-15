Допрос Сейрана Оганяна состоится на днях

В рамках уголовного дела, возбужденного в следственном управлении КГД, назначены день и час допроса бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель КГД Армении Давид Ананян, не пожелав сообщать дополнительных сведений. «Идет расследование, в связи с этим нельзя разглашать информацию. Что касается отправки г-ну Оганяну повестки, она была отправлена 12-го июня. 13-го июня он заявил, что повестки не получал, такая задержка возможна. Г-н Оганян вызван на допрос, уже назначены день и час»,- сказал председатель КГД Армении Давид Ананян. По его словам, уголовное дело было возбуждено в связи с одной компанией, с которой связаны имена высокопоставленных лиц, и, поскольку деятельность этой компании датируется временем, когда Сейран Оганян был в должности, он также вызван на допрос.

«Это обычное процессуальное действие в рамках расследования уголовного дела. Кстати, он не единственный из высокопоставленных лиц, которые будут допрошены»,- сказал председатель КГД Армении Давид Ананян.

Как сообщалось ранее, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян был допрошен в рамках продолжающегося расследования, которое проводится следственным отделом Комитета государственных доходов.

На основании сопоставления достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении КГД РА по фактам злоупотреблений в сфере закупок в Министерстве обороны РА и армейского строительства в период 2014-2017 годах, бывшему начальнику производственно-технического отдела управления КС и РВ МО РА Григору Барсегяну предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, мошенничестве в особо крупных размерах, получении взяток в особо крупных размерах и подделке документов, а начальнику управления КС и РВ МО РА Ашоту Григоряну – в попытке мошенничества в особо крупных размерах, злоупотреблении должностными полномочиями, подделке официальных документов. В то же время, с согласия прокурора, Следственное управление КГД приняло решение о временной приостановке полномочий начальника Управления капитального строительства и расквартирования войск МО РА Ашота Григоряна. В рамках дела были проведены обыски в кабинетах ряда высокопоставленных чиновников министерства обороны, были допрошены несколько десятков человек. На допрос были вызваны как бывшие, так и нынешние должностные лица, в том числе и экс-министр обороны Сейран Оганян. Следствие продолжается.