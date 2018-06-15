Почти 70% немцев посчитали необходимым приезд Меркель в Россию на ЧМ

Большинство немцев считает, что со стороны канцлера Ангелы Меркель было бы неправильным остаться в стороне и не посетить Россию в дни проведения чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на результаты опроса телевещательной корпорации ARD, 70% респондентов полагают, что канцлеру следует поехать в РФ и поддержать сборную своей страны, которая будет отстаивать титул чемпиона мира.

Около 26% полагают, что Меркель не нужно ехать в Россию, учитывая сложную геополитическую обстановку и напряженные отношения Москвы с некоторыми европейскими странами, а также в связи с многочисленными обвинениями Запада в адрес России, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.