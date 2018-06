Дождь из драгоценных камней обрушился на Гавайи из-за извержения вулкана

На Большом острове вулкан Килауэа, извергающийся пятую неделю, привел к выбросу драгоценных камней оливин, которые местные жители находят на улицах и пляжах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Крошечные драгоценные камни зеленого цвета, залегающие в вулканических породах, высвобождаются извержением. Местные жители называют оливины "маленькими камнями Килауэа" и уверяют, что сейчас на острове настоящий дождь из них.

Шерил Гансеки, геолог из Гавайского университета, изучающая состав лавы Килауэа, подтвердила, что обнаружение драгоценных камней связано с извержением.

Стоимость высококачественного оливина составляет около 450 долларов за карат.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t