СМИ: лидер пакистанских талибов ликвидирован в результате авиаудара в Афганистане

Главарь пакистанской радикальной группировки "Техрик-и-талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", запрещено в РФ) мулла Фазлулла ликвидирован в результате удара беспилотника ВВС США на востоке Афганистана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу сообщил телеканал Tolo News.

По данным телеканала, удар был нанесен в среду в приграничной с Пакистаном провинции Кунар. Отмечается, что еще четыре полевых командира движения были убиты.

9 марта Госдепартамент пообещал вознаграждение в размере $5 млн за информацию, которая приведет к аресту главаря "Техрик-и-талибан Пакистан" (ТТП).

Согласно данным Вашингтона, мулла возглавил ТТП в ноябре 2013 года после уничтожения ракетным ударом с американского "беспилотника" предыдущего руководителя этой группировки Хакимуллы Мехсуда. Госдепартамент внес ТТП в свой перечень иностранных террористических организаций 1 сентября 2010 года. ООН приняла схожие меры в отношении ТТП 29 июля 2011 года.

ТТП под руководством Фазлуллы совершила нападение на школу в Пешаваре 16 декабря 2014 года. Тогда погибло, по меньшей мере, 148 человек, в основном - дети. Кроме того, ТТП под предводительством муллы организовала убийство пакистанского генерала Санауллы Ниязи, покушение на юную правозащитницу Малалу Юсуфзаи и ряд других вылазок.





