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Манэ Тандилян участвует в заседании правительства Армении


Манэ Тандилян, заявившая об отставке с поста министра труда и по социальным вопросам Армении, принимает участие в заседании правительства в пятницу. Как передает «Арменпресс», она не пожелала отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщалось ранее, Манэ Тандилян 12-го июня заявила об отставке с поста министра труда и по социальным вопросам Армении, в качестве причины этого шага назвав принятый ранее закон «О накопительных пенсиях», который предполагает применение обязательного компонента социальных выплат с 1 июля 2018 года.  

Правительство Армении на внеочередном заседании в понедельник приняло поправки в закон «О накопительных пенсиях», а также утвердило решение увеличить государственную долю в обязательной накопительной пенсионной системе с 5% до 7.5%. Обязательный компонент социальных выплат вступает в силу с 1-го июля.

Манэ Тандилян была назначена министром труда и по социальным вопросам указом президента Армении Армена Саркисяна 12 мая  2018 года.


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