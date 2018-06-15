Военно-техническая отрасль, энергетика, инфраструктуры: Арсен Харатян подводит итоги визита Никола Пашиняна в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, и встреча прошла в очень теплой атмосфере. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в аэропорту «Звартноц» рассказал советник Пашиняна Арсен Харатян, подводя итоги визита Никола Пашиняна в РФ.

«Говорилось о многопрофильном 2-стороннем сотрудничестве, в том числе, в военно-технической отрасли, в ЕАЭС, в энергетике. В скором будущем надеемся на хорошие новости»,- сказал советник Пашиняна Арсен Харатян.

По поводу встречи с премьер-министром РФ Медведевым, он сказал, что, возможно, она носила ознакомительный характер, однако была также продуктивной, поскольку обсуждались проблемы в связи с восстановлением активной работы межправительственной армяно-российской комиссии, а также ряд вопросов повестки дня, о которых говорилось и во время встречи с Путиным.

«Думаю, и в этом направлении последуют скорые развития. Речь пошла о том, что надо сделать в рамках СНГ и ЕАЭС. Обсуждались и транспортные инфраструктуры, надеемся и здесь на хорошие новости. Мы уже знаем, что РФ подтвердила свое участие в соглашении, заключенном с Грузией при посредничестве швейцарской компании об альтернативных транспортных коридорах»,- сказал советник Пашиняна Арсен Харатян.

По его словам, РФ является первым партнером Армении в торговле. Сегодня речь идет о повышении эффективности и возможностей, а также о расширении списка армянских предприятий, вовлеченных в экономику ЕАЭС.

«Естественно, речь идет о транспостной инфраструктуре. Сейчас лето – сезон экспорта фруктов, и состояние на дорогах имеет архиважное значение. Мы будем пытаться находить быстрые решения, чтобы облегчить жизнь нашим производителям»,- сказал советник Пашиняна Арсен Харатян.

По его словам, по инициативе президента РФ Путина, премьер-министр Армении Никол Пашинян познакомился в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После футбольного мачта открытия ЧМ-2018 президент России Владимир Путин организовал небольшой прием в формате лидеров стран СНГ, на котором присутствовал также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Каких-либо других разговоров, каких-либо обсуждений или содержательных контактов не произошло.

На вопрос о том, были ли в ходе визита обсуждения по вопросу поставок оружия Азербайджану со стороны Беларуси, Арсен Харатян сказал, что на встречи с лидерами стран физически не оставалось времени, однако он надеется, что подобный разговор вскоре состоится.

Арсен Харатян ответил и на вопрос одного из журналистов о том, был ли акцентирован суверенитет Армении со стороны ее руководства.

«Мы проводим встречи с лидерами, послами различных стран. Армения говорит со всеми с позиций собственного суверенитета, не вижу повода для особого акцента. Хочу повторить слова премьер-министра: в армяно-российских отношениях не должно быть темных углов, тайных областей, мы должны высказывать все, что думаем, чтобы суметь эффективно сотрудничать»,- сказал советник Пашиняна Арсен Харатян.

По его словам, на этот раз карабахский вопрос не обсуждался. Что касается новых встреч с руководством РФ, пока сроки не обговаривались, однако, с учетом повестки отношений, подобная встреча не заставит себя ждать.

«Не могу назвать сроков, просто зафиксируем, что правительство работает всего месяц, и уже состоялись 2 встречи. Это, вероятно, обусловлено и теми актуальными вопросами, которые накопились, и надо активно работать, чтобы возникающие вопросы решались в кратчайшие сроки»,- сказал советник Пашиняна Арсен Харатян.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 13-14 июня с рабочим визитом побывал в Российской Федерации. В рамках визита премьер-министр Республики Армения встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.Премьер-министр принял участие в церемонии открытия бюста Герою Советского Союза, главному маршалу бронетанковых войск СССР Амазаспу Бабаджаняну. Никол Пашинян на стадионе «Лужники» присутствовал на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу и на первом матче чемпионата.