Комедия «Если говорить откровенно» в сентябре пополнит репертуар Ереванского драматического театра

Комедия Сэма Бобрика «Если говорить откровенно» - о том, как часто людей, говорящих правду, считают ненормальными, хотя они громко говорят о том, о чем другие не осмеливаются сказать вслух.

Комедия «Если говорить откровенно» в сентябре откроет новый сезон и пополнит репертуар Ереванского драматического театра имени Грачья Капланяна.

Режиссер спектакля – Жан Ншанян. В главных ролях – Луиза Гамбарян, Артур Утмазян, Ваагн Галстян.

«Арменпресс» побеседовал об этой постановке с Луизой Гамбарян.

«Мой персонаж – многоопытный психиатр, визит одного из пациентов меняет их ролями, выясняется, что у психиатра серьезные проблемы с душевным здоровьем. Идея пьесы – самоочищение и самоизлечение необходимы всем нам»,- рассказывает она.

По ее словам, для нее великая честь играть спектакль с народным артистом Артуром Утмазяном.

«Мой профессиональный багаж служит мне, однако, большое значение имеет то, с каким материалом приходится работать в данный момент. Люблю и комедии, и драмы, и трагикомедии. В любом жанре надо быть искренним и достоверным. По мере сил, стараюсь быть таковой»,- говорит актриса.

По поводу новых творческих планов, Луиза Гамбарян сообщила, что есть предложения от телевидения, однако пока незрелые.