Жители Канады объявили бойкот продаваемым в стране товарам из США, что стало следствием разразившейся между лидерами двух стран "словесной войны". Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал CTV.

По его данным, канадцы стали отказываться от покупок апельсинов из Флориды, бурбона из Кентукки и калифорнийского вина, а некоторые активные пользователи социальных сетей из Канады приступили к распространению хэштегов #BoycottUSProducts, #BuyCanadian и #BoycottUSA (бойкот продуктов США, покупай канадское, бойкот США).

Это "патриотическое движение", отмечает CTV, стало проявлением реакции канадцев на словесные упреки, которыми обменялись после завершения недавнего саммита G7 президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.