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Актер Джефф Голдблюм получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде


Американский актер Джефф Голдблюм, прославившийся в серии фильмов о "Парке Юрского периода", получил собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Как передает Арменпресс, об этом сообщает профильное издание Variety.

Голдблюм начал сниматься в кино в 1974 году, когда ему было 22 года. Помимо роли доктора Яна Малкольма во вселенной "Парка Юрского периода", он сыграл ученых в фильмах "Муха" и "День независимости".

Отмечается, что звезда актера стала 2638-й по счету.

"Аллея славы" является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.




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