Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы

Президент Чехии Милош Земан прилюдно сжег гигантские красные трусы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Radio Praha, видео опубликовал канал POLITIKA 24 в YouTube. Эти трусы в 2015 году чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства, демонстрируя свое отношение к Земану и его политике. Администрация президента выкупила их у Комитета по управлению госимуществом за одну крону.

Земан созвал журналистов в Пражском Граде, продемонстрировал трусы окружающим, после чего двое пожарных положили «артефакт» на огонь. Президент пояснил, что этим действием он хочет показать, что политику следует проводить «на основании обмена мнений, а время нижнего белья в политике закончилось».