«Виолончель для меня – инструмент любви»: победитель 14-го конкурса имени Хачатуряна Джонатан Свенсен

Победитель 14-го Международного музыкального конкурса имени Арама Хачатуряна, 21-летний Джонатан Свенсен (Дания) благодаря этому конкурсу открыл для себя Арама Хачатуряна. Победитель 14-го Международного музыкального конкурса имени Арама Хачатуряна стал известен вечером 14-го июня. Сразу после этого «Арменпресс» познакомился и побеседовал с молодым музыкантом.

Счастлив и обессилен

Честно – я очень устал, это была очень длинная неделя. Я благодарен всем, армянскому народу, организаторам, можно сказать, что я счастлив и обессилен.

О выступлении с Государственным симфоническим оркестром Армении

Дирижер Сергей Смбатян – великолепен. Я рад возможности играть с его оркестром. С удовольствием повторил бы это.

Об исполнении произведений Арама Хачатуряна

Я раньше не играл произведения Арама Хачатуряна, впервые разучил их к этому конкурсу. Очень приятная музыка.

Первый международный приз

Ранее я участвовал в конкурсах только в Дании и Швеции, это мой первый международный музыкальный конкурс.

Музыкальная семья

Мои родители – музыканты. Оба – скрипачи. Отец - еще и дирижер. Я родился под музыку. С 4 лет я понял, что хочу играть.

Выбор виолончели

Инструмент я выбрал сам. В моей жизни никто и никогда не принимает решения за меня. Я люблю этот инструмент. Виолончель для меня – инструмент любви. Я люблю все инструменты, но виолончель для меня – особый инструмент, он лучше всего отражает человеческие чувства.

Об армянских виолончелистах

Я слышал исполнения Нарека Ахназаряна. Он великолепный исполнитель, надеюсь, когда-нибудь встретимся.

Планы

Через 10 дней я еду в Великобританию. Буду участвовать в записи струнных квартетов современных авторов. Я много играю камерной музыки, надеюсь, победа в этом конкурсе откроет для меня новые возможности.

Как сообщалось ранее, вечером 14-го июня стало известно имя победителя 14-го международного конкурса имени Арама Хачатуряна. В конкурсе виолончелистов победу одержал Джонатан Свенсен (Дания). Второе место занял Федор Амосов (Россия). Третье место разделили Рустем Хамидулин (Россия) и Чи-Уон Хонг (Республика Корея).

Победитель конкурса получил 15 тысяч, занявший второе место музыкант - 10 тысяч, а третье место - 5 тысяч долларов США. Имена лауреатов стали известны на торжественной церемонии, состоявшейся 14 июня в Концертном зале им. Арама Хачатуряна.

Также были вручены специальные призы. В частности, в номинации «Лучший концертмейстер конкурса» одержал победу профессор Армен Бабаханян.

«Премия зрительских симпатий» была присуждена Чи-Уон Хонгу (Республика Корея). Василий Степанов (Россия) получил специальный приз за лучшую интерпретацию сонаты-фантазии Арама Хачатуряна. Также были вручены другие специальные награды.

Фото: Татев Дурян

Как сообщалось ранее, в Ереване в 14-й раз проводится Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна, целью которого является популяризация творчества великого композитора.

В этом году конкурс состоится с 6-го по 14-е июня, он соберет в Армении 16 виолончелистов из 9 стран. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала директор фонда «Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна» Анна Тер-Овакимян.

«Особенностью конкурса этого года является то, что в этом году отмечается 115-летие Арама Хачатуряна. Это для нас большой праздник, поскольку имя Арама Хачатуряна представляет во всем мире Армению, которая благодаря этому воспринимается как страна великой культуры»,- сказала она.

По ее словам, каждый раз конкурс проводится по определенной специальности, в этом году – это виолончель. Арам Хачатурян начал свою музыкальную карьеру с игры на этом инструменте. В конкурсе примут участие 16 виолончелистов из 9 стран – Армении, РФ, Дании, Норвегии и пр.

Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна с 2013 года входит в Федерацию Международных музыкальных конкурсов (World Federation of International Music Competitions), что регламентируется строгими критериями.

Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна пройдет в 3 тура, в программе – сольное исполнение сонаты-фантазии для виолончели и – по выбору, Концерт для виолончели или Концерт-рапсодия.

Председатель жюри – Сурен Багратуни, почетный председатель – Кшиштоф Пендерецкий.

Первый приз установлен в размере 15 000 долларов, 2-й - 10 000 долларов, 3-й - 5 000 долларов, предусмотрено также несколько специальных призов.

Роза Григорян