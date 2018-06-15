Вице-президент Facebook уволился после скандала с данными пользователей

Вице-президент компании Facebook по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж в четверг объявил о своей отставке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oн курировал меры, которые компания принимала в последние месяцы на фоне скандала вокруг передачи посторонним организациям персональных данных пользователей одноименной социальной сети.

"После свыше 10 лет в Facebook я решил, что настала пора открыть новую главу в моей жизни", - отметил Шрейдж в своем блоге Facebook.

В марте Facebook оказалась в центре громкого скандала после публикации газеты The New York Times о передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 млн пользователей. Главе компании Марку Цукербергу в апреле пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в Facebook будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.