WSJ: Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Китая на сумму $50 млрд

Президент Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.Когда именно вступят в силу пошлины, пока не уточняется.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина.

3 апреля Вашингтон объявил о намерении ввести 25% пошлины на 1,3 тыс. наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25% пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.