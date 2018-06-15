Европейские индексы - 14-06-18
МОСКВА, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.68% и составил 13107.10 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.39% и составил 5528.46 пункта, британский FTSE вырос на 0.81% и составил 7765.79 пункта, а российский RTSI снизился на 0.58% и составил 1140.97 пункта.
- 10:35 СМИ: канадцы бойкотируют товары из США из-за "словесной войны" между лидерами двух стран
- 10:30 Актер Джефф Голдблюм получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде
- 10:13 Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы
- 10:06 Вице-президент Facebook уволился после скандала с данными пользователей
- 10:02 WSJ: Трамп принял решение о введении пошлин на товары из Китая на сумму $50 млрд
- 09:51 Помпео: США и Китай привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова
- 08:51 Европейские индексы - 14-06-18
- 08:49 Американские индексы - 14-06-18
- 08:48 Цены на цветные металлы - 14-06-18
- 08:47 Цены на драгоценные металлы выросли - 14-06-18
- 08:46 Цены на нефть - 14-06-18
- 08:26 Мундиаль-2018: предстоящие сегодня встречи
- 08:16 Левон Аронян - второй в быстрых шахматах: «Grand chess tour»
- 14.06-23:23 По инициативе президента РФ Путина Никол Пашинян познакомился в Москве с Ильхамом Алиевым
- 14.06-21:58 Премьер-министром Грузии назначается Мамука Бахтадзе
- 14.06-21:24 Известно имя победителя 14-го международного конкурса имени Арама Хачатuряна
- 14.06-21:16 Предстоящие на 15 июня мероприятия
- 14.06-21:07 Армен Григорян обеспокоен тем фактом, что передвижение войск Азербайджана происходит во время визита сопредседателей МГ в регион
- 14.06-20:56 Сборная России одержали победу над сборной Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ
- 14.06-20:30 Хранящиеся в Стамбуле архивные документы о Геноциде армян зашифрованы: Акчам
- 14.06-20:22 Премьер-министр Армении принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу
- 14.06-20:16 Глава МИД Армении в Брюсселе встретится с Федерикой Могерини
- 14.06-19:53 Тигран Балаян прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
- 14.06-19:09 Премьер-министр в Москве провел рабочий обед с представителями армянской общины
- 14.06-19:06 В Москве стартовал чемпионат мира по футболу
- 14.06-19:02 Армяно-российские отношения развиваются уверенно и динамично: состоялась встреча Никола Пашиняна и Дмитрия Медведева
- 14.06-18:40 СНБ раскрыла случай контрабанды и незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах
- 14.06-17:59 Предстоящие на 15 июня мероприятия
- 14.06-17:52 Сеул и Пхеньян договорились о восстановлении линий военной связи
- 14.06-17:50 Королева Елизавета II и Меган Маркл впервые вышли в свет вместе
- 14.06-17:46 СМИ: баварские консерваторы грозят партии Меркель выходом из фракции в Бундестаге
- 14.06-17:42 Армен Григорян на встрече с послом Беларуси выразил обеспокоенность в связи продажей вооружения Азербайджану
- 14.06-17:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-06-18
- 14.06-17:37 Азиатские индексы - 14-06-18
- 14.06-17:36 Премьер-министр Армении пообедал с Маргаритой Симоньян: главный редактор RT представила подробности
20:03, 08.06.2018
Просмотрели 2133 раз Александр Лапшин считате, что смерть Этнони Бурдена может быть связана с его фильмом про Карабах
20:27, 08.06.2018
Просмотрели 1960 раз Азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу: МИД Республики Арцах
12:23, 09.06.2018
Просмотрели 1859 раз Армянская сторона позволила мирным азербайджанским гражданам на короткое время подойти к кладбищу в Гюннуте
16:54, 10.06.2018
Просмотрели 1855 раз Робер Гедигян в своих фильмах видит силу для преодоления трудностей в Армении — начался ретроспективный показ
18:18, 08.06.2018
Просмотрели 1829 раз Азербайджан накопил на линии соприкосновения воинские подразделения с апреля текущего года: Давид Бабаян