Европейские индексы - 14-06-18

МОСКВА, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.68% и составил 13107.10 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.39% и составил 5528.46 пункта, британский FTSE вырос на 0.81% и составил 7765.79 пункта, а российский RTSI снизился на 0.58% и составил 1140.97 пункта.