Цены на цветные металлы - 14-06-18

ЛОНДОН, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.49% и составила 2276.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.12% и составила 7211.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.24% и составила 2471.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.81% и составила 15250.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.30% и составила 20900.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3196.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.31% и составила 81500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.