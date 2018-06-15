Мундиаль-2018: предстоящие сегодня встречи

В рамках стартовавшего в России 21-го чемпионата мира по футболу 15-го июня состоятся 3 матча.

Как передает «Арменпресс», в группе А игрой Уругвай – Египет завершится первый тур. Накануне в матче открытия сборная России отправила 5 безответных мячей в ворота команды Саудовской Аравии.

Матч Уругвай – Египет начнется в 16:00 по ереванскому времени.

В группе B состоятся две игры первого тура. В центральном матче чемпионы Европы португальцы встретятся со сборной Испании, которая проведет первый матч под руководством нового наставника Фернандо Йерро, 13-го июня сменившего на посту рулевого сборной Хулена Лопетеги, который возглавил мадридский «Реал».

Матч Португалия – Испания состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 22:00 по ереванскому времени.

В другом матче группы B встретятся команды Марокко и Ирана. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по ереванскому времени.

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