По инициативе президента РФ Путина Никол Пашинян познакомился в Москве с Ильхамом Алиевым

По инициативе президента РФ Путина премьер-министр Армении Никол Пашинян познакомился в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает «Арменпресс», в прямом эфире на свой странице в Facebook Пашинян сообщил, что после футбольного мачта открытия ЧМ-2018 президент России Владимир Путин организовал небольшой прием в формате лидеров стран СНГ, на котором присутствовал также президент Азербайджана Ильхам Алиев.



«Президент России познакомил нас, произошла церемония знакомства, если это можно так назвать. Мы просто познакомились. Каких-либо других разговоров, каких-либо обсуждений или содержательных контактов не произошло.», - сообщил он в прямом эфире на своей странице в Facebook.



При этом глава правительства Армении отметил, что очень доволен результатами визита.



Пашинян находился с двухдневным рабочим визитом в Москве, в ходе которого провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, представителями армянской общины Москвы, а также принял участие в ряде мероприятий.

«Я оцениваю визит, как крайне успешный. Нашу встречу с президентом России Владимиром Путиным также оцениваю как очень эффективную. Фактически, для дальнейшего развития армяно-российских отношений нет никакого политического препятствия. Остается только реализовать этот потенциал и работать над развитием отношений, в том числе, торгово-экономических», - подчеркнул Пашинян.

Глава правительства отметил также, что очень важной и интересной была встреча с представителями армянской общины Москвы.«Я понимаю, что не все представители армянской общины принимали участие во встрече, но в целом, она отражала ту атмосферу, которая сегодня есть среди московских армян – это воодушевление в связи с произошедшими в Армении событиями. И нам следует продумать конкретные пути и механизмы для того, чтобы это воодушевление смогли преобразовать в конкретный политический результат и, в конце концов, в большую репатриацию», - сказал он.По словам Пашиняна, в ходе визита состоялась также встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.«Это была наша первая встреча, она носила ознакомительный характер и также прошла в очень теплой обстановке. Мы обсудили вопросы армяно-российской двусторонней повестки», - пояснил он.В целом, как отметил с радостью премьер, в армяно-российских отношениях установилась очень хорошая атмосфера.