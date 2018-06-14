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Премьер-министром Грузии назначается Мамука Бахтадзе


Парламентское большинство выдвинуло кандидатуру Мамуки Бахтадзе, министра финансов Грузии, на пост премьер-министра Грузии, сообщает Арменпресс со ссылкой на “Грузию Online”.
"Согласно Конституции Грузии, парламентское большинство приняло решение выдвинуть Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост премьер-министра Грузии. Команда единогласно поддержала его кандидатуру. Уверен, что под руководством Мамуки Бахтадзе правительство Грузии успешно обеспечит движение страны вперед", - заявил лидер большинства Арчил Талаквадзе.




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