Премьер-министром Грузии назначается Мамука Бахтадзе

Парламентское большинство выдвинуло кандидатуру Мамуки Бахтадзе, министра финансов Грузии, на пост премьер-министра Грузии, сообщает Арменпресс со ссылкой на “Грузию Online”.

"Согласно Конституции Грузии, парламентское большинство приняло решение выдвинуть Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост премьер-министра Грузии. Команда единогласно поддержала его кандидатуру. Уверен, что под руководством Мамуки Бахтадзе правительство Грузии успешно обеспечит движение страны вперед", - заявил лидер большинства Арчил Талаквадзе.