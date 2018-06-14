Армен Григорян обеспокоен тем фактом, что передвижение войск Азербайджана происходит во время визита сопредседателей МГ в регион

Активное накопление военной техники противника и человеческих сил в различных частях линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана беспокоит армянскую сторону также потому, что это происходило, когда сопредседатели Минской группы находились в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом 14 июня заявил на брифинге секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Он отметил, что постоянно следит за ситуацией и находятся в контакте с руководителями министерств обороны Армении и Арцаха, а также командованием Армии обороны.

“Армия обороны полностью выполняет свои обязательства и обеспечивает безопасность на границе. Есть оценка, что произошло передвижение войск, и это передвижение необходимо рассмотреть в сравнении. Мы обеспокоены передвижением войск в том числе потому, что такое передвижение происходило во время визита сопредседателей Минской группы в регион”, - сказал Григорян.

Напомним, что ранее министерство обороны Республики Арцах сообщало, что в последние дни на разных участках линии соприкосновения карабахско-азербайджанских противоборствующих войск происходят активные передвижения и накопления военной техники и человеческой силы противника. Передовые подразделения Армии обороны внимательно следят за действиями противника и предпринимают вытекающие из этой ситуации все необходимые меры.