Известно имя победителя 14-го международного конкурса имени Арама Хачатuряна. В конкурсе виолончелистов победу одержал Джонатан Свенсен (Дания). Второе место занял Федор Амосов (Россия). Третье место разделили Рустем Хамидулин (Россия) и Чи-Уон Хонг (Республика Корея).

Победитель конкурса получил 15 тысяч, занявший второе место музыкант - 10 тысяч, а третье место - 5 тысяч долларов США. Как сообщает Арменпресс, имена лауреатов стали известны на торжественной церемонии, состоявшейся 14 июня в Концертном зале им. Арама Хачатуряна.

Также были вручены специальные призы. В частности, в номинации «Лучший концертмейстер конкурса» одержал победу профессор Армен Бабаханян.

«Премия зрительских симпатий» была присуждена Чи-Уон Хонгу (Республика Корея). Василий Степанов (Россия) получил специальный приз за лучшую интерпретацию сонаты-фантазии Арама Хачатуряна. Также были вручены другие специальные награды.