Премьер-министр Армении принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу

Находящийся в Российской Федерации с рабочим визитом премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу на московском стадионе “Лужники” и проследил за первым матчем чемпионата, в котором встретились сборные России и Саудовской Аравии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на открытии чемпионата мира также присутствовали президент РФ Владимир Путин и президенты и главы правительств ряда государств.