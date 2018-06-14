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Премьер-министр Армении принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу


Находящийся в Российской Федерации с рабочим визитом премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу на московском стадионе “Лужники” и проследил за первым матчем чемпионата, в котором встретились сборные России и Саудовской Аравии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на открытии чемпионата мира также присутствовали президент РФ Владимир Путин и президенты и главы правительств ряда государств.


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