Глава МИД Армении в Брюсселе встретится с Федерикой Могерини

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 20-21 июня с рабочим визитом отправится в Брюссель.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Зограб Мнацаканян примет участие в первом заседании Совета партнерства Армения-ЕС под председательством высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателя Европейской комиссии Федерики Могерини.

Запланирована также встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с высоким представителем Федерикой Могерини.