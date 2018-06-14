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Глава МИД Армении в Брюсселе встретится с Федерикой Могерини


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 20-21 июня с рабочим визитом отправится в Брюссель.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Зограб Мнацаканян примет участие в первом заседании Совета партнерства Армения-ЕС под председательством высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателя Европейской комиссии Федерики Могерини.

Запланирована также встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с высоким представителем Федерикой Могерини.


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