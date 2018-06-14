Пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Тигран Балаян прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что встреча президентов Армении и Азербайджана не состоится в Москве, поскольку в Москву прибыл премьер-министр Армении. В беседе с Арменпресс Балаян отметил, что Дмитрий Песков дал очень корректный ответ на некорректный вопрос российского журналиста.

“Российский журналист спросил о возможной встрече президентов Армении и Азербайджана в рамках визита в Москву, на что г-ин Песков дал очень корректный ответ, что в Москву прибыл премьер-министр Армении”, - сказал Балаян.

Он подчеркнул, что проблема в неосведомленности российского журналиста. “Возможно, этот журналист не знал, что в Армении произошли конституционные изменения и фактическим руководителем страны стал премьер-министр. Более того, примечательно, что журналист был из какого-то неизвестного СМИ”, - сказал Тигран Балаян.

Он также добавил, что пресс-секретарь премьер-министра уже заявил, что встреча между Пашиняном и Алиевым в Москве не предусмотрена.