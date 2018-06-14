Премьер-министр в Москве провел рабочий обед с представителями армянской общины

Находящийся в Российской Федерации с рабочим визитом премьер-министр Никол Пашинян в посольстве Армении провел рабочий обед с представителями армянской общины, в том числе представителями предпринимательской среды.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр представил последним приоритеты правительства в сфере экономики, коснулся упрощения налогового и таможенного администрирования, борьбы с коррупцией и представил шаги по улучшению бизнес-среды, которые правительство планирует предпринять в ближайшем будущем.

Никол Пашинян отметил важность последовательного развития армяно-российских отношений и расширения бизнес-связей между Арменией и Россией.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в росте товарооборота между двумя странами, реализации новых совместных инвестиционных проектов и готова выполнить необходимые шаги в этом направлении.