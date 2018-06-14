В Москве стартовал чемпионат мира по футболу
19:06, 14 Июнь, 2018
На московском стадионе «Лужники» прошла красочная церемония открытия чемпионата мира по футболу.
Как сообщает Арменпресс, в ней приняли участие британский певец Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира бразилец Роналдо.
После церемонии на поле "Лужников" стартовала первая игра мундиаля. В матче открытия ЧМ-2018 сошлись хозяйка турнира Россия и сборная Саудовской Аравии.
За несколько минут до матча победитель 2010 года в составе сборной Испании Икер Касильяс в сопровождении российской супермодели Натальи Водяновой вынесли на поле кубок ЧМ.