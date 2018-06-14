Армяно-российские отношения развиваются уверенно и динамично: состоялась встреча Никола Пашиняна и Дмитрия Медведева

Находящийся в Российской Федерации с рабочим визитом премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники обсудили ряд вопросов по развитию армяно-российских экономических отношений, коснулись реализуемых в различных сферах экономики программ и предстоящих шагов.

Никол Пашинян и Дмитрий Медведев подчеркнули важность увеличения двустороннего товарооборота и необходимость активной и эффективной работы армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В частности, собеседники коснулись сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также вопросов расширения сотрудничества в энергетической, промышленной, инвестиционной и гуманитарной сферах.

“Уважаемый Никол Воваевич! Уважаемые армянские коллеги, друзья!

Во-первых, я рад знакомству. Ещё раз примите поздравления в связи с избранием на должность главы правительства Армении.

Армения – наш близкий союзник, страна, которая вместе с Российской Федерацией участвует в интеграционных объединениях и в ОДКБ. И в целом мы развиваемся по скоординированному сценарию – я имею в виду экономику, социальную сферу. Поэтому координация, совместная работа правительств важна и для Российской Федерации, и для Республики Армения.

Чемпионат мира – хороший повод сверить часы. Вы не так давно приезжали на другое мероприятие, встречались с президентом нашей страны. Сейчас тоже неплохая возможность посмотреть, в каком состоянии находятся наши отношения.

В целом хочу сказать, что отношения развиваются уверенно, динамично. Это связано и с тем, что экономика вашей страны в последнее время показывает неплохие цифры развития, наша экономика развивается. Это результат в том числе работы в рамках Евразийского экономического союза.

В октябре прошлого года я посещал Ереван с официальным визитом. Мы подписали целый ряд важных соглашений. Теперь надо заниматься их реализацией. Рассчитываю, что ваше правительство к этому тоже приложит все необходимые старания.

Ещё раз сердечно Вас приветствую в Москве, в Доме правительства”, - сказал Дмитрий Медведев.

“Спасибо большое, уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Очень рад встретиться и познакомиться с Вами лично. Прежде всего хочу поздравить Вас с прошедшим национальным праздником, Днём России. Ещё хочу поздравить с чемпионатом мира по футболу, потому что это великое событие спортивной и вообще жизни в России. Сейчас внимание всего мира приковано к Москве, и я желаю удачи российской команде в сегодняшнем матче и вообще в этом чемпионате.

Отношения между Арменией и Россией развиваются действительно очень хорошо, очень динамично – вопреки тем публикациям, которые были в прессе и российской, и армянской, международной прессе во время известных политических перемен в Армении. Сейчас могу с уверенностью сказать, что наши отношения были особыми, есть особые и будут особыми. В этом я не сомневаюсь. И надеюсь, уверен, что наши отношения станут более эффективными и в плане экономики, и в плане содействия в других отраслях.

Мы уже заявили, что наша главная цель касательно Евразийского экономического союза – это сделать союз и наше членство в союзе более эффективным. Чтобы организация стала более эффективной и способствовала более эффективному развитию наших экономик. Конечно, мы готовы работать в этом направлении. Мы эти вопросы обсудили с президентом Российской Федерации. И вообще это очень важный вопрос, и мы очень рады, что эффективно над ним работаем.

Я думаю, что сейчас в наших отношениях всё развивается очень позитивно. Нужно базироваться на этом позитиве, базироваться на принципе уважения национальных интересов друг друга. У нас очень много общих интересов. Уверен, что в этом плане наши отношения будут развиваться очень эффективно. Мы приложим все силы для этого. И есть хорошая, необходимая для этого атмосфера. Так что нужно настроиться на эффективную и динамичную работу. Мы благодарны за Вашу готовность и готовность Российской Федерации”, - отметил Никол Пашинян.