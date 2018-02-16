Предстоящие на 15 июня мероприятия
17:59, Июнь 14, 2018
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- 21:24 Известно имя победителя 14-го международного конкурса имени Арама Хачатuряна
- 21:16 Предстоящие на 15 июня мероприятия
- 21:07 Армен Григорян обеспокоен тем фактом, что передвижение войск Азербайджана происходит во время визита сопредседателей МГ в регион
- 20:56 Сборная России одержали победу над сборной Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ
- 20:30 Хранящиеся в Стамбуле архивные документы о Геноциде армян зашифрованы: Акчам
- 20:22 Премьер-министр Армении принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу
- 20:16 Глава МИД Армении в Брюсселе встретится с Федерикой Могерини
- 19:53 Тигран Балаян прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
- 19:09 Премьер-министр в Москве провел рабочий обед с представителями армянской общины
- 19:06 В Москве стартовал чемпионат мира по футболу
- 19:02 Армяно-российские отношения развиваются уверенно и динамично: состоялась встреча Никола Пашиняна и Дмитрия Медведева
- 18:40 СНБ раскрыла случай контрабанды и незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах
- 17:59 Предстоящие на 15 июня мероприятия
- 17:52 Сеул и Пхеньян договорились о восстановлении линий военной связи
- 17:50 Королева Елизавета II и Меган Маркл впервые вышли в свет вместе
- 17:46 СМИ: баварские консерваторы грозят партии Меркель выходом из фракции в Бундестаге
- 17:42 Армен Григорян на встрече с послом Беларуси выразил обеспокоенность в связи продажей вооружения Азербайджану
- 17:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-06-18
- 17:37 Азиатские индексы - 14-06-18
- 17:36 Премьер-министр Армении пообедал с Маргаритой Симоньян: главный редактор RT представила подробности
- 17:21 Глава МИД Армении представил британскому госминистру приоритеты новой программы правительства
- 17:11 В Ереванском зоопарке из-за туберкулеза погибло четыре вида животных
- 17:03 Премьер-министр впервые родит, уйдет в декрет и вернется
- 16:53 Золотую монету с изображением Джорджа Вашингтона выставят на аукцион в США
- 16:38 Правительство одобрило повышение пенсионного возраста
- 16:36 Названа самая популярная в Instagram летняя вещь
- 16:35 Астрономы НАСА обнаружили гигантские запасы органики на Церере
- 16:06 Ученые: Антарктида за четверть века потеряла рекордное количество льда - почти 3 трлн тонн
- 16:03 Азербайджанский депутат захотел блеснуть умом, но вышло наоборот
- 15:58 На рейсе Москва-Ереван произошла потасовка между пассажирами
- 15:58 В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие во Всемирном дне донора
- 15:57 «Заглянувшие» на телешоу Гарри и Меган Маркл испугали зрителей стеклянным взглядом
- 15:56 Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ход переговоров: заявление после визита в Армению
- 15:54 Старая ваза с чердака ушла с молотка за 16,2 миллиона евро
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