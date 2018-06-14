Королева Елизавета II и Меган Маркл впервые вышли в свет вместе

Королева Елизавета II и герцогиня Сассекская сегодня посещают графство Чешир - это первое королевское мероприятие, в котором они принимают участие вместе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ее Величество и новоиспеченная герцогиня Меган официально открыли мост Mersey Gateway и честерский театр Storyhouse.

Герцогиня впервые посещает мероприятие с королевой, но без своего мужа принца Гарри.

Тысячи людей собрались на улицах Честера за несколько часов до прибытия Елизаветы II и герцогини Сассекской.

Елизавету II и герцогиню, сошедших с королевского поезда на станции Ранкорн, приветствовали сотни школьников.

Для визита в Честер герцогиня выбрала платье фирмы Givenchy нежного кремового цвета. Королева была одета в светло-зелёный костюм Стюарта Парвина и шляпу от Рэйчел Тревор Морган.