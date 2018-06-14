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Азиатские индексы - 14-06-18


ТОКИО, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.99% и составил 22738.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.92% и составил 1783.89 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 3044.16 пункта, а HANG SENG снизился на 0.93% и составил 30440.17 пункта.


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