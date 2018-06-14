Премьер-министр Армении пообедал с Маргаритой Симоньян: главный редактор RT представила подробности

Главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства “Sputnik” Маргарита Симоньян пообедала с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Арменпресс, Симоньян написала об этом на своей странице в Facebook.

“Прямо сейчас обедаем с Пашиняном. Вчера он дал интервью нашему каналу, а сейчас за обедом я подняла тост за российско-армянскую дружбу и спросила, что он думает по поводу этой самой дружбы. Он сказал, что теперь отношения будут лучше, а не хуже, и он убежден, что они уже стали лучше. Вот за это и выпили”, - написала Симоньян.

Она также разместила фото, на котором видно, что во время обеда с премьер-министром Армении они пили армянское вино.