Глава МИД Армении представил британскому госминистру приоритеты новой программы правительства

По инициативе британской стороны министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 14 июня провел телефонный разговор с госминистром по вопросам Европы и Америк Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединённого Королевства Аланом Дунканом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Алан Дункан поздравил Зограба Мнацаканяна с назначением и выразил надежду, что двусторонние отношения совместными усилиями будут и дальше развиваться.

Министр Мнацаканян представил собеседнику события в Армении и приоритеты новой программы правительства.

В ходе телефонного разговора был обсужден ряд вопросов армяно-британской повестки дня, стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в двустороннем и многостороннем форматах.

Министр иностранных дел представил усилия, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.