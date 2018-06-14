В Ереванском зоопарке из-за туберкулеза погибло четыре вида животных. В беседе с Арменпресс представитель Ереванского зоопарка Аревик Мкртчян сообщила, что эти случаи произошли с конца января по начало февраля. Зоопарк был закрыт для посетителей в этот период.

“Болезнь впервые была обнаружена у косули. После того, как лабораторный тест подтвердил болезнь, та же проблема была замечена и у лам. Поскольку государственная процедура требует очень жестких мер против патогенов туберкулеза, копытные, которые разделяют одно и то же место обитания, были уничтожены”, - сказала она, добавив, что Ереванский зоопарк никогда не скрывал никаких болезней, которые обнаруживались у животных.

От болезни пострадали также камерунская коза, олени и косули. “Восемь лам были подвергнуты эвтаназии в результате болезни, а затем были проведены огромные санитарные действия, чтобы избавиться от возбудителя болезни. Инспекция, национальный туберкулезный диспансер и мэрия Еревана были уведомлены об этом инциденте”, - сказала она.

Мкртчян отметила, что потерянное количество может быть легко восстановлено, и Ереванский зоопарк ждет одного самца ламы из Грузии и одну самку ламы из Калининграда.

В сообщениях СМИ утверждается, что Ереванский зоопарк пытался скрыть гибель животных, но Мкртчян сказала, что эти слухи не соответствуют действительности.