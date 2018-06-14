Премьер-министр впервые родит, уйдет в декрет и вернется

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала первым избранным мировым лидером в истории, ушедшим в декретный отпуск. Об этом пишет Time в четверг, 14 июня, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

37-летняя глава новозеландского правительства отправилась домой в Окленд, чтобы подготовиться к своим первым родам, которые, по прогнозам врачей, ожидаются в воскресенье, 17 июня. После этого она уйдет в отпуск по уходу за ребенком на шесть месяцев.

О своей беременности Ардерн объявила в январе. «Я не первопроходец и не первая женщина, которая работает и воспитывает ребенка одновременно. Я понимаю, что моя ситуация особенная, но я знаю, что множество женщин справлялись с совмещением работы и материнства задолго до меня, — сказала она на пресс-конференции. — Я всего лишь беременна, а не дееспособность потеряла».

До этого она также заявляла, что считает неприемлемыми вопросы работодателей, собирается ли сотрудница рожать ребенка, будучи в должности.

Как пишет издание, Новая Зеландия — одно из самых успешных государств в борьбе за гендерное равенство. До Ардерн пост главы правительства занимали две женщины — Хелен Кларк и Дженни Шипли. Кроме того, в стране зафиксирован один из самых маленьких разрывов в зарплатах женщин и мужчин.

До Ардерн в 1990 году в декретный отпуск уходила бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто. В апреле американский сенатор Тэмми Дакуорт стала первым членом верхней палаты Конгресса, которая родила, находясь в должности.

Джасинда Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии осенью 2017 года. Она является лидером Лейбористской партии. Политик неоднократно упоминала о своих феминистских взглядах.