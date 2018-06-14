Золотую монету с изображением Джорджа Вашингтона выставят на аукцион в США

Единственная в своем роде монета с изображенным на одной из ее сторон профилем первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799) будет выставлена на аукцион в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Речь идет о золотой монете, которая была отчеканена в 1792 году. Она не имеет номинала и никогда не находилась в обращении, а была представлена первому президенту США в качестве образца в то время, когда в недавно образованном государстве шли приготовления к созданию национального монетного двора.

На одной из сторон монеты изображен профиль Вашингтона, который был президентом страны с 1789 по 1797 годы, на другой - белоголовый орлан, являющийся геральдическим символом США. Президент США отверг образец, посчитав изображение главы государства на монете "слишком монархическим" символом. Таким образом, на первых монетах образца 1793 года, которые чеканились из серебра или меди, на аверсе было решено выбить образ древнеримской богини Либертас, служившей олицетворением свободы.

Торги пройдут в середине августа этого года. Монета выставляется на публичный аукцион впервые с 1890 года. Как заявили в Heritage Auctions, стартовая цена на раритет установлена в размере $1 млн.

До проведения аукциона монета Вашингтона будет выставлена на всеобщее обозрение на ряде выставок, которые пройдут в городах Лонг-Бич (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Нью-Йорк.





