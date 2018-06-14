Правительство одобрило повышение пенсионного возраста

Кабинет министров Российской Федерации одобрил постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно решению, принятому в четверг на заседании правительства, пенсионный возраст для женщин к 2034 году составит 63 года, а пенсионный возраст для мужчин - 65 лет к 2028 году.

Таким образом, решением правительства предусматривается длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который начнется с 2019 года.

Начиная с 2019 года, планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год.