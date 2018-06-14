Названа самая популярная в Instagram летняя вещь

Огромная соломенная шляпа французского модельера Симона Порт Жакмю стала самой популярной в Instagram вещью летнего сезона 2018 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Головной убор под названием Le Grand Chapeau Bomba, защищающий от солнечных лучей практически все тело целиком, стал трендом как у знаменитостей, так и у их поклонниц. Многие из них опубликовали фотографии в шляпе в своих Instagram-аккаунтах.

Среди них оказалась американская супермодель Белла Хадид.

Модные блогеры Дэнни Элиас (Denni Elias) и Эванжели Смирниотаки также сфотографировались в соломенной шляпе с широкими полями.

Фотограф Петя Шаламанова (Petya Shalamanova) опубликовала сразу несколько снимков в шляпе.

Тенденцию поддержала и российская модель Татьяна Корсакова.

Соломенная шляпа Jacquemus доступна по цене 770 долларов.