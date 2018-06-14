Астрономы НАСА обнаружили гигантские запасы органики на Церере

Зонд Dawn обнаружил на поверхности Цереры огромные запасы органики, о существовании которых ученые раньше не подозревали, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если анализировать спектр Цереры, ориентируясь на "космическую", а не земную органику, то тогда окажется, что примерно половина ее поверхности покрыта существенными залежами подобных соединений. Это намного больше, чем 6-10%, о которых мы говорили в недавнем прошлом", — заявила Ханна Каплан (Hannah Kaplan) из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США).