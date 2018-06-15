Ереванский бестселлер: В рейтинговой таблице – книга «451 градус по Фаренгейту». Переводная литература, май 2018

«Арменпресс» меняет формат спецпроекта «Ереванский бестселлер». Обсудив ситуацию с кногопродавцами, мы решили составлять рейтинги по показателям за месяц.

В первую пятницу месяца мы будем представлять рейтинг художественных произведений армянских авторов, во вторую пятницу месяца – переводы мировой литературы, в третью – детские книги, в четвертую пятницу месяца – документальную прозу. На этой неделе мы представляем рейтинг художественных произведений переводной литературы. Данные составлены по продажам за прошедший месяц.

На 1-м месте – фантастический роман-антиутопия «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Книга переведена на армянский язык председателем Союза писателей Армении, блаженной памяти Левоном Ананяном.

В эпиграфе романа говорится, что температура воспламенения бумаги - 451 ° F . В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.

На 2-м месте – «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.

На 3-м месте - знаменитая сказка Джорджа Оруэлла "Скотный двор»", написанная в 1943-44гг. Угнетенные животные "Барской Фермы" устраивают восстание, изгоняют жестокого фермера Джонса, меняют название фермы и пытаются устроить жизнь на основах новой справедливой теории - Зверизма, придуманной старым хряком Майором.

Восставшие пишут Семь Заповедей, в согласии с которыми они отныне будут жить, но постепенно перенимают все пороки человечества.

На 4-м месте – самая популярная книга известного американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ричард Бах - знаменитый американский писатель, летчик, потомок Иоганна Себастьяна Баха. Он автор многочисленных книг, но уже только одной философской сказки "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" оказалось достаточно для того, чтобы писатель навсегда вошел в "Зал Славы" мировой литературы. Сменяются поколения читателей, но "Чайка…" год за годом входит в десятку самых популярных книг мира.

Перевела Наира Арутюнян.

На 5-м месте - «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры.

Это самое известное произведение автора, которое символизирует новый уровень романа 20-го века. Роман рассказывает о любви и необычных человеческих отношениях, о несовместимой двойственности души и тела, о действительных возможностях и проблемах их осуществления.

На 6-м месте – научно-фантастический роман Даниэля Киза «Цветы для Элджернона». Впервые книга была опубликована в журнале «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» в 1959 году и была удостоена премии Гюго в номинации научно-фантастический рассказ. Позже автор дописал его, доведя до объема романа, который в 1966 году был награжден премей «Небюла».

На 7-м месте – нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.

На 8-м месте - «Великий Гэтсби» - знаменитый роман американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда. Первое издание его было выпущено в 1925 году. Этот роман считается одним из произведений «Века Джаза» в американской литературе. В 1998 году роман был отмечен под № 2 в списке 100 лучших англоязычных романов XX века по версии издательства Modern Library.

На 9-м месте – «Сиддхартха» - одно из лучших произведений Германа Гессе, узаконивших для культуры минувшего столетия принципы постмодернистской литературы. Жемчужина прозы, небывалая по глубине проникновения в восточную философию. Гессе просто и лаконично, и вместе с тем, с изрядной долей философии описал жизненный путь обыкновенного индийского брахмана, который, по книге, встретил в Жизни Будду и был его учеником. Это глубокое содержание, вечные вопросы, терзания, радость, слёзы, отчаяние, наслаждение. Всё слилось в этой книге, всему дан ответ в конце её. Перевел Ашот Алексанян.

А замыкает наш список бестселлеров роман Ремарка «Три товарища». Действие происходит в Германии приблизительно в 1928 году. Три товарища — Роберт Локамп (Робби), Отто Кестер и Готтфрид Ленц содержат небольшую авторемонтную мастерскую. Главный герой, автомеханик Робби, познакомился с очаровательной девушкой Патрицией Хольман. Робби и Пат — люди разных судеб и из разных слоёв общества — полюбили друг друга. В романе показывается развитие их любви на фоне кризиса тех лет. Люди, прошедшие через горнило войны, не могут уйти от призраков прошлого. Военные воспоминания постоянно мучают главного героя. Голодное детство стало причиной болезни его любимой. Но именно военное братство сплотило трёх товарищей: Роберта Локампа, Отто Кестера и Готтфрида Ленца. И они готовы на всё ради дружбы. Несмотря на пропитавшую его смерть, роман говорит о жажде жизни.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.