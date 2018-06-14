Ученые: Антарктида за четверть века потеряла рекордное количество льда - почти 3 трлн тонн

Антарктида потеряла рекордные 2,72 трлн тонн льда за последнюю четверть века. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил британский научный журнал Nature со ссылкой на данные исследования ученых из Великобритании и США.

По оценкам исследователей, скорость таяния антарктических ледников за последние 5 лет ускорилась в три раза. До 2012 года самый холодный континент Земли терял лед со скоростью 76 млрд тонн в год. Но в период с 2012 по 2017 годы этот показатель возрос до в 219 млрд тонн. Как отмечает журнал, из-за такой высокой скорости таяния льдов Антарктиды ежегодное повышение уровня моря на нашей планете составляет 3 мм.

Журнал в этом же номере приводит данные еще одного исследования, согласно которому при сохранении нынешних темпов таяния льдов Антарктиды уровень мирового океана в ближайшие полвека может повыситься на 3,5 метра.